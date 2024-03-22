رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين تسلمها منصور بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، رسالة خطية، من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع المستويات.

تسلَّم الرسالة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله بقصر الوطن في أبوظبي، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة الذي نقل تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام التطور والتقدم والازدهار. فيما حمّله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى جلالته، وتمنياته لمملكة البحرين الشقيقة، قيادة وشعباً، مزيداً من التقدم والتطور والنماء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تصب في صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.