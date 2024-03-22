«إنجازات قائد.. ومسيرة وطن» في المجلس الرمضاني الأول لـ«الخارجية»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد معالي خليفة شاهين المرر، وزير الدولة بوزارة الخارجية، أمس خلال محاضرة المجلس الرمضاني الأول بعنوان «إنجازات قائد... ومسيرة وطن نحو الاستدامة»، أن عمر دولة الإمارات العربية المتحدة 52 عاماً، وهو عمر قصير جداً النسبة للدول الأخرى، إلا أنه يعتبر لحظة تاريخية فارقة في عمر الدول، وذلك بفضل رؤية وحكمة القيادة الرشيدة فقد حققت الدولة منجزات كبيرة وضخمة بفضل دور الدولة والمواطنين والموقع الجغرافي والجيوسياسي في المنطقة، إضافة إلى الإنجازات المتتالية لدولة الإمارات تعتبر عاملاً أساسياً منذ البداية، حيث تمتلك الدولة مسؤولية عظمى وكبيرة، وذلك نظراً للرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء الدولة والقوات المسلحة والإنجازات الكبيرة تلو الأخرى في مختلف المجالات والتي تتضمن (البنى التحتية والطاقة والبيئة وغيرها الكثير من المجالات الأخرى). وقال معاليه في كلمة له: ورغم أننا نعيش في منطقة متوترة تمر بأزمات كبيرة فإن دولة الإمارات لها دور كبير ومستمر في جهود الاستمرارية ورفاهية المنطقة ككل.

وحضر المجلس الرمضاني، معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، وأبناؤه وجمع غفير من المسؤولين والأدباء والمفكرين والمثقفين.

مكانة رئيس الدولة

قال معالي خليفة المرر: إن شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتميز بسمات أساسية والمنبثقة من قيم التسامح والتعايش السلمي والثقة والنظرة المستقبلية لدى الدولة، لافتا إلى أن أحد الأسباب الأساسية ترجع إلى العمل بشكل صادق من أجل استقرار المنطقة والعالم ونشر الازدهار ومصلحة البشرية بشكل مستدام، والعمل من أجل ازدهار الحكومات، بحيث تخدم المجتمعات الاستقرار وحياتها اليومية وتنمية الدول والدفع بمشاريع مشتركة، وتحقيق التوازن وتعزيز المصداقية مع دول العالم والرؤية المستقبلية والاستراتيجية لدى الشعوب، بالإضافة إلى إرث دولة الإمارات ودورها المستمر من حيث المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين واتباع منهجية الوسطية والاعتدال وقيم التسامح التي جعلت دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تحوز نظرة واثقة وصادقة مع الدول.



اللحظة التاريخية

وأضاف معالي خليفة شاهين المرر أن سرعة التقاط اللحظة التاريخية وسرعة الاستجابة للعوامل الجيوسياسية ومصلحة الدولة في التمكين الداخلي تنبع من المصداقية العالية، ما يجعل للدولة مكانة خاصة، إضافة إلى تواضع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والروح الإنسانية والصدق والمودة، وهو جزء من استمرار مدرسة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد انتشر الإرث في التعامل والمصداقية وروح القيم والسلوكيات والسجلات التاريخية، مما يجعل العالم يثق بما تقوله دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف معاليه أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستجابة السريعة مع دول العالم إبان أزمة كورونا، عزز من قوة ومكانة الدولة من حيث الجانب الإنساني ومد يد العون لدول العالم. وهو شأن الدولة منذ بدايات عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومساعدته للدول الفقيرة والمنكوبة، وبخاصة تقديم المساعدات بشكل مباشر دون تدخل الأمم المتحدة، حيث إن المساعدات تتراوح ما بين 22% و25% والتي تذهب إلى تكاليف تشغيلية للمساعدات الإنسانية للدول المعرضة للكوارث والأزمات، بحيث تصل المساعدات الإنسانية إليها، لافتاً إلى أن دولة الإمارات أصبح لديها مؤسسات إنسانية تخدم المجتمع وتعمل للمحتاجين، كما أن الأمم المتحدة تستعين بخبرة دولة الإمارات ومنتسبيها ومتطوعيها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.



كوب 28

قال معالي خليفة المرر: لقد ساهمت دولة الإمارات في وقت مبكر في إيقاف حرق الغاز والمساهمات التجارية، وفي مؤتمر الأطراف للتغير المناخي كوب 28 كانت هناك مطالب وإشراك الدول بمناقشة الطاقة الأحفورية وإشراك برامج التحول إلى طاقة نظيفة، لافتاً إلى أن مصر لم تفلح في إشراك النفط لمكافحة التغير المناخي، حيث إن مؤتمر كوب 27 في مصر كان لمناقشة تعويض الخسائر، على عكس مؤتمر كوب 28 حيث قامت دولة الإمارات في الوصول إلى اتفاق جعل قطاع النفط والتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة وإشراك القطاع الخاص في مكافحة التغير المناخي، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، لافتاً إلى أن كوب 28 يعتبر قفزة عالية ونوعية في المحافظة على البيئة.



استراتيجية

قال معالي خليفة المرر: إن التسامح ليس مجرد موقف في فلسفة دولة الإمارات، بل أصبح مؤسسة في التعامل مع دول العالم وجزءاً من ثقافة الوسطية والاعتدال ومجموعة قوانين وطنية جعلت من التسامح والتعايش أساساً ومنهج حياة للناس، وبُغض التعصب والكراهية والإرهاب، إضافة إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التي تدعو إلى تعايش أكثر من 200 جنسية وثقافة مختلفة من دول العالم في دولة الإمارات، وذلك بسب مبدأ التسامح والتعايش السلمي وعلاقات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تقوم على تعزيز جهود التواصل والاستقرار والتضامن مع الدول.