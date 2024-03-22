أفلام «تثقيفية» للتعريف بخدمات «قضاء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، حملة تتضمن إنتاج وبث 7 أفلام توعوية وترويجية قصيرة عبر قنوات تلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الشهر المبارك، لتعزيز الوعي والثقافة القانونية لمختلف فئات المجتمع، والتعريف بالخدمات الجديدة الذكية والمبتكرة التي استحدثتها الدائرة للتسهيل على المتعاملين. وتتناول الأفلام التوعوية موضوعات: الخلافات الأسرية، وحقوق الطفل، ومخاطر آفة المخدرات، والقيادة بطيش وتهور، واحترام الخصوصية، أما الأفلام الترويجية فتتناول خدمات الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية، والإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في جميع الأحكام القضائية.

وأوضحت الدائرة، أن الأفلام التوعوية تركز على الموضوعات الخاصة بالسلوكيات والظواهر السلبية والعادات التي تمس قيم المجتمع.