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الأفلاج.. خير مستدام

الأفلاج.. خير مستدام
23 مارس 2024 02:10

العين (الاتحاد)

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ينظم مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات بالعين، لزواره جولة معرفية تحت عنوان «مياه مستدامة بين الماضي والحاضر»، للتعرف على الأفلاج التي تعتبر إرثاً تاريخياً ومورداً مستداماً وشرياناً رئيساً للحياة ونبعاً يفيض بالخير، حيث تضم العين التي عُرفت قديماً بـ «مدينة الأفلاج»، أكبر عدد من الأفلاج في الإمارات.
تأتي الجولة التي بدأت أمس، وتستمر حتى 29 مارس الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، وتستهدف تعريف الزوار على التاريخ التراثي والثقافي للأفلاج، من خلال معارض المركز الخمسة التي تضم مرافق ومجسمات وألعاباً تعليمية ومعروضات متنوعة مرتبطة بنظام الأفلاج. وخلال الجولة، يتعرف الزوار على أنواع الأفلاج وأقسامها، وتوزيعها وصيانتها وتنظيفها، وكيفية الدخول لممراتها، إلى جانب التعرف على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في استثمار الأفلاج في الزراعة، والحفاظ عليها تراثاً وطنياً.
وتضم حديقة الحيوانات بالعين منطقة الشريعة، التي يتعرف الزوار فيها على نظام الري بالأفلاج الذي يمثل واحداً من أقدم طرق الري التقليدية المستخدمة منذ 3 آلاف سنة، وتصور المنطقة جمال وعراقة الماضي بتصميم حدائقي للواحات التي سميت بها مدينة العين، وتظللها أشجار النخيل الضخمة وأشجار الفواكه المحلية والمساحات الخضراء، في عرض هندسي منظم ببراعة للشريعة والفلج.

الأفلاج
الإمارات
حديقة الحيوانات
حديقة الحيوانات في العين
حديقة حيوانات العين
العين
مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء
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