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غداً.. مزاد «أنبل رقم» الخيري

غداً.. مزاد «أنبل رقم» الخيري
23 مارس 2024 02:11

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن دعمها مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في فندق فور سيزونز جميرا بدبي غداً، ويعود ريعه لدعم حملة «وقف الأم».
وخصصت الهيئة 10 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات ضمن مزاد «أنبل رقم»، ليعود ريع المزايدة عليها لدعم حملة «وقف الأم» التي تتيح لكل شخص التبرع باسم والدته بهدف دعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال دعم العملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم، ويسهم في تمكينهم وإعدادهم لأسواق العمل الحالية والمستقبلية.
وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق حملة «وقف الأم»، امتداد للمبادرات الإنسانية التي عودنا سموه على إطلاقها سنوياً، لترسيخ القيم الإنسانية، عبر تشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في العمل الخيري والإنساني المستدام، كما تأتي هذه الحملة تعزيزاً لمسيرة العطاء اللامحدود لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي يمتد عطاؤها للشعوب المحتاجة في مختلف دول العالم.
وقال معاليه: «تخصيص مبادرة هذا العام لحملة (وقف الأم) يحمل معاني ودلالات كبيرة، فالأم لها مكانتها العظيمة، حيث أمرنا الله، عز وجل، بطاعتها وبرها والإحسان إليها، فهي التي حملت وربت الأبناء وعلمتهم القيم والمبادئ الإنسانية، فدورها بذلك عظيم في بناء المجتمعات، وواجب كل فرد أن يرد الجميل لأمه عبر دعم (وقف الأم)، الذي سيخصص لدعم الأمهات في مختلف دول العالم».
وأضاف معاليه: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات، على دعم المبادرات الإنسانية، التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إيماناً منها بالواجب الإنساني والأخلاقي، وكذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وتدعم الهيئة (وقف الأم) من خلال تخصيص ريع عشرة أرقام مميزة للوحات المركبات»، داعياً أصحاب الخير من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة في مزاد «أنبل رقم» الخيري، الذي يخصص ريعه لدعم حملة «وقف الأم».

شركة الإمارات للمزادات
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دبي
مطر الطاير
طرق ومواصلات دبي
مزاد الأرقام المميزة
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