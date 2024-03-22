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«الإمارات للمزادات» شريك استراتيجي لحملة «وقف الأم»

«الإمارات للمزادات» شريك استراتيجي لحملة «وقف الأم»
23 مارس 2024 02:09

دبي (الاتحاد)

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تشارك «الإمارات للمزادات»، وللعام الرابع على التوالي كشريك استراتيجي في الحملات الرمضانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وتساهم شركة «الإمارات للمزادات» في تنظيم مزاد «أنبل رقم» الخيري، بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذي يذهب ريعه هذا العام لدعم حملة «وقف الأم».
وقال عبد الله المناعي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات: «تأتي الحملة، استمراراً للمبادرات الخيرية والإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، بهدف رفع المعاناة عن الفئات الأقل حظاً حول العالم، وهذه الحملة الجديدة تكتسب أهمية كبرى كونها صدقة جارية عن الأمهات من أجل تعليم عشرات ملايين الأفراد».

الإمارات للمزادات
الإمارات
شركة الإمارات للمزادات
وقف الأم
مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية
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