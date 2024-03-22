4 جهات حكومية وخيرية بدبي تنظم معرضاً لدعم وتمكين الأسر المنتجة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

نظمت 4 جهات حكومية وخيرية بدبي، معرضاً لدعم وتمكين الأسر المنتجة، من خلال دعم تسويق وبيع منتجاتهم، ليكون تحولاً نوعياً مشتركاً في تطبيق مفهوم التحول من الرعاية التنمية.

وأكدت هذه الجهات، أنها تعطي أولوية لتمكين الأسر المنتجة اقتصادياً عن طريق دعمهم وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وتشجيعاً لهذه الأسر للاعتماد على نفسها، مما يؤدي مستقبلاً إلى تحولهم إلى تحقيق دخل مالي مرتفع من مشاريعهم، أو تحويلهم من متلقي للرعاية إلى منتج يحقق الاكتفاء الذاتي.

وافتتح اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، معرض تمكين أفراد المجتمع، المعرض المشترك للأسر الإماراتية المنتجة، الذي تنظمه شرطة دبي وجمعية دبي الخيرية وهيئة تنمية المجتمع في دبي لمؤسسة أوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، وذلك مساء أمس الأول، في سيتي سنتر مردف، ويستمر حتى آخر مارس الجاري، بمشاركة 17 أسرة منتجة.

حضر الافتتاح، اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومصطفى إسماعيل كرم، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، وميثاء محمد حمدان الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع المجتمع في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعبدالله السويدي، ممثلاً لمؤسسة أوقاف وإدارة أموال القصر بدبي.

وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إن معرض تمكين أفراد المجتمع يحمل رسالة أمنية مجتمعية، حيث يعكس الواقع المثالي لاستثمار الوقت والجهد في خلق قيمة إيجابية مضافة، كما يعد أنموذجاً للأسرة الإماراتية التي تبني بسواعدها أمن الوطن وتخلق القدوة الحسنة في ميادين الحياة العملية.

وأشار إلى أن رعاية ودعم وتشجيع هذه الأسر، يعزز من الترابط بين أفرادها، ويرفع من قيمة ومكانة الأسرة، باعتبارها ركناً أساسياً في المجتمع، تقوم بأدوار مهمة من حيث تنشئة وتربية الأبناء، وكذلك تبني مشاريع إنتاجية وتجارية مبتكرة ومنافسة، بما يحقق المساهمة المباشرة في تعزيز اقتصاد الوطن، وذلك ما يتوافق مع أجندة دبي الاجتماعية 33.



استراتيجية جديدة

وأوضح مصطفى إسماعيل كرم، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، أن «دبي الخيرية» تعمل جاهدة لدعم الأسر المنتجة من خلال رعاية البرامج الهادفة، وذلك من خلال آلية جديدة من الدعم والرعاية.

مؤكداً أن ما تقدمه الجمعية هو بمثابة رسالة في صناعة الوعي، ودفعة لتنمية المهارات والقدرات لأفراد المجتمع، وذلك ليضعوا قدماً نحو طريق النجاح، ودعمهم حتى الوصول إلى الاكتفاء والاستغناء.

بدوره، أعلن أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن الجمعية وضعت خطة استراتيجية لدعم الأسر المنتجة وتحويلهم من متلقيي الدعم إلى أسر تحقق الاكتفاء، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تتبنى تطبيق مفهوم «التحول من الرعاية إلى التنمية».

وكشف عن أن الاستراتيجية المتعلقة بالأسر المنتجة تستهدف زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم والتمكين، حيث سيتم تبني وتنفيذ مشاريع وبرامج للأسر المنتجة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى حدوث تطور نوعي في تبني «دبي الخيرية» للمشروعات المستدامة ومساعدة الأسر المنتجة، موضحاً أن الجمعية بدأت ولأول مرة في شراء 700 وجبة يومياً خلال شهر رمضان من الأسر المنتجة بإجمالي يتجاوز 21 ألف وجبة، ليكون ذلك نوعاً من الدعم.

وذكر السويدي، أن جمعية دبي الخيرية وفرت دورات وورشاً تدريبية للأسر المنتجة المشاركة بالمعرض، حيث تم اطلاعهم على الطرق المبتكرة لتسويق مشاريعهم وأيضاً توفير الدفع الإلكتروني.

واكد أن الجمعية تستهدف إلى وصول الأسر المنتجة إلى العالمية، خاصة أنها تجسد في كثير من منتجاتها تراث دولة الإمارات، موضحاً أن معظم المنتجات لهذه الأسر، مثل الدخون والعطور والملابس والأطعمة الإماراتية.



دعم المنتجات

وأكدت ميثاء محمد حمدان الشامسي، المدير التنفيذي للقطاع المجتمع في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن دعم منتجات الأسر الإماراتية الوطنية ووضع الاستراتيجيات الخلاقة في تبني ودعم هذه المشاريع للوصول إلى الأهداف المنشودة، أحد الأهداف الرئيسة التي تتبناها الهيئة، وتتعاون مع شركائها من أجل تحقيقها وفق مختلف السبل والمسارات.

وقالت: «يشكل هذا المعرض فرصة لجميع الأسر الموجودة، لتوسيع أعمالها، خاصة أنه يقام في هذا المكان الحيوي، وفي هذا الشهر الفضيل، ونتمنى أن نراهم جميعاً أصحاب مشاريع كبيرة وناجحة، ونرى منتجاتهم توجد في مختلف الأسواق وتحمل علامات تجارية يفخرون بها».



الإنتاج الوطني

صرح عبدالله السويدي، ممثل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، أن للمؤسسة دوراً مجتمعياً يهدف لبناء صروح التوعية المستدامة لأبناء الوطن والتي تعود بالريع الكبير المتمثل في مضاعفة الإنتاج الوطني وتخفيض حاجة أفراد المجتمع للدعم الرعوي، حيثما نقدم مع شركائنا رؤية جديدة لدور الوقف بما يخدم المجتمع ويعزز من أدوار أفراده البناءة.