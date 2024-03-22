بلدية مدينة العين تنظم «ميادين رمضانية»

العين (وام)

تنفذ بلدية مدينة العين خطتها للفعاليات الرمضانية تحت عنوان «ميادين رمضانية»، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية ورفع مستوى رضا الجمهور، مع تفعيل المرافق العامة والترفيهية في المدينة، خلال شهر رمضان المبارك.

وينظم مركز التواجد البلدي في منطقتي العامرة والساد مجموعة فعاليات رمضانية مميزة في حديقة العامرة -شمال من 1 إلى 3 أبريل المقبل، تتضمن أسواق رمضان، وركن الخيمة الرمضانية وعروض المسرح وأنشطة ثقافية وصحية وفعاليات للأطفال.

وقال سعيد الجابري، رئيس قسم تطوير المرافق والفعاليات المجتمعية، إن الفعاليات تنقسم إلى بطولات رياضية متنوعة، وفعاليات ترفيهية في الحدائق والمراكز التجارية، ويبلغ عدد هذه الأنشطة الرمضانية 43 نشاطاً مختلفاً تستمر طوال الشهر الفضيل، وتناسب كل الفئات والمراحل العمرية لمجتمع العين، وتتوزع الأنشطة على جميع المناطق في مدينة العين ضمن المرافق التي حددتها البلدية لتنفيذ الفعاليات.

وأضاف الجابري أن الفعاليات الترفيهية والثقافية متنوعة، وتشمل فعاليات فنية خاصة بالرسم للأطفال وأسواق الأسر المنتجة والتاجر الصغير ومسابقات تراثية، إلى جانب مسابقة لأجمل تلاوة للقرآن الكريم، كما سيتم تنظيم حملة للتبرع بالدعم والفحوص الطبية المجانية، وذلك في حدائق المدينة، وبعض المراكز التجارية.