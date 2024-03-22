عروض وهدايا وتجارب رمضانية بانتظار زوار دبي

دبي (الاتحاد)

في إطار حملة «رمضان في دبي»، التي تشرف عليها «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة بدبي، تستضيف الإمارة مجموعة من عروض الأضواء والألعاب النارية، والفعاليات النابضة بالحياة، وتجارب الإفطار والسحور، وعروض التسوق الحصرية التي تعكس روحانية شهر رمضان المبارك في عطلة نهاية الأسبوع.

وترحب دبي التي تحتضن ثقافات متنوعة مع وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها الطيبة، بضيوفها للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الكريم، والاحتفاء بالترابط المجتمعي والعادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة، حيث تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على مجموعة من التجارب الرمضانية التي لا تُنسى للاستمتاع بها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.



الألعاب النارية

يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة في منطقة السيف من 22 وحتى 24 مارس في تمام الساعة 10 مساءً احتفالاً بأجواء شهر رمضان المبارك. ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض «تخيل» المسائي الرائع فوق مياه خور دبي، ما يدخل السعادة إلى قلوب الزوار من مختلف الأعمار.



عروض الإضاءة

كما تستضيف منطقة السيف ودبي فستيفال سيتي ومسجد الحباي مجموعة من عروض الإضاءة المميزة في شهر رمضان المبارك. وتجمع فوانيس رمضان والعروض الضوئية وعروض الإضاءة المتنوعة، الزوار من مختلف الثقافات احتفالاً بالترابط المجتمعي خلال الشهر الكريم. ويمكن لسكان دبي وزوارها مشاهدة عروض الإضاءة المتنوعة يومياً من الساعة 8 مساءً وحتى 3 صباحاً.



فعاليات مجتمعية

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفريدة من نوعها، والتي تعكس روح الشهر الكريم، بما في ذلك فعالية «حي رمضان» التي تُقام في الوصل بلازا بمدينة إكسبو دبي خلال رمضان. ويمكن للزوار من جميع الأعمار لقاء وتحية شخصيتي راشد ولطيفة المحبوبتين والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المجتمعية التقليدية المرتبطة بشهر رمضان المبارك في دولة الإمارات.



أمسية رمضانية

وتقدم القرية العالمية لزوارها مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تساعدهم على قضاء أمسية رمضانية لا مثيل لها. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة كبيرة من تجارب التسوق وتناول الطعام التي تعكس التنوع الثقافي في القرية العالمية.

وتعود قرية المرموم التراثية بمهرجانها السنوي الذي يحتفي بالثقافة الإماراتية، وهي فعالية مجانية مفتوحة للجميع ومناسبة لجميع الأعمار حتى 28 مارس في نادي دبي لسباق الهجن. ويمكن لسكان دبي وزوارها استكشاف التقاليد العربية الأصيلة من خلال الاحتفالات والأنشطة التي يستضيفها المهرجان، بما في ذلك العروض الفنية والحرف اليدوية وسباقات الهجن.

ويعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان 2024 في دورته الثانية ليقدم أجواء مجتمعية نابضة بالحياة ويمنح زواره فرصة استكشاف المأكولات من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى العروض الترفيهية وزينة رمضان، مع الاستمتاع بالطقس اللطيف في المساء بصحبة العائلة والأصدقاء. ويُقام المهرجان في منطقة الشيخ حمدان كولوني بالكرامة من 22 مارس وحتى 7 أبريل.



شاركونا الخير والإحسان

ويمكن للعائلات المشاركة في حملة «شاركونا الخير والإحسان» التي يقدمها ميركاتو مول، والتي تدعو الزوار إلى التبرع بالملابس والألعاب والكتب والطعام في مواقع محددة. كما يمكن لزوار المول الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع زينة رمضان وعروض الترفيه الحي مثل العرض المسرحي العائلي «فوانيس رمضان». ويقدم مركز التسوق الشهير أيضاً مجموعة من العروض المتجولة وورش العمل بهدف نشر الوعي بين الزوار الصغار حول تقاليد الشهر الكريم وأهميته.



تجارب إماراتية أصيلة

يقدم فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول لسكان دبي وزوارها فرصة الاستمتاع بالأجواء الأصيلة لشهر رمضان المبارك خلال الشهر. ويمكن للزوار الاطلاع على التقاليد الإماراتية الرمضانية مثل الرسم بالحناء ونسج السلال وفنون الخط، مع الاستماع إلى عازفي العود والقانون الذين يقدمون مقطوعات موسيقية عربية. ويمكن للضيوف تناول الإفطار داخل الخيمة الرمضانية في أجواء تتميز بالدفء والجاذبية مع وجود أشهى الأطباق المحلية والعالمية المفضلة.