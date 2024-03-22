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طالبة دكتوراه في جامعة الإمارات تفوز بـ«الشارقة للتميز التربوي»

أميرة حسن عقب حصولها على الجائزة (من المصدر)
23 مارس 2024 02:09

العين (الاتحاد)

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حصلت طالبة الدكتوراه في القيادة التربوية والسياسات التعليمية أميرة حسن آل محمد، من كلية التربية في جامعة الإمارات، على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها الـ29، في الفئة الأولى للأفراد المتميزين- فئة: القائد التربوي المتميز، وذلك احتفاءً بالطلبة، وتتويجاً لجهودهم المبدعة والمبتكرة في مستقبل المنظومة التربوية.
وقالت أميرة حسن آل محمد: «تعتبر جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، من الجوائز العريقة والرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسلط الضوء على المتميزين وأصحاب الجهود في الميدان التربوي، وفوزي بالمركز الأول في فئة القائد التربوي المتميز هو بمثابة تتويج لمسيرتي الأكاديمية والمهنية والقيادية».

جامعة الإمارات
الإمارات
جائزة الشارقة للتميز التربوي
جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي
جائزة الشارقة للتفوق التربوي
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