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«العرب الافتراضي للابتكار» يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على العمل المؤسسي

«العرب الافتراضي للابتكار» يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على العمل المؤسسي
23 مارس 2024 02:10

دبي (الاتحاد)

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نظم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، فعاليات مُلتقى «العرب الافتراضي للابتكار» في موسمه الخامس، بمشاركة نُخبة من المُتحدثين والخبراء والاستشاريين والمختصين في مجال المعرفة والابتكار من مختلف الدول العربية، الذين ناقشوا أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي، والابتكارات المُرتبطة بها في تحقيق النقلات النوعية المُستقبلية، والتحديات ذات الصلة بها.
وأدار المقدم الدكتور خالد المزروعي، رئيس مختبرات الابتكار في شرطة دبي، فعاليات الجلسة الحوارية للمُلتقى الذي تم تنظيمه عن بُعد عبر الاتصال المرئي، بحضور ما يزيد على 200 شخص من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأكد أن الملتقى يهدف إلى مد جسور العلم والمعرفة، وتبادل الأفكار للكثير من التحديات التي تواجه الوطن العربي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة والتحديات المتزايدة في مجالات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وما تفرزه من وظائف مُستقبلية وتحديات سريعة، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل لتعزيز مفهوم الابتكار في العمل المؤسسي.

منهجيات الابتكار
وتحدث في الجلسة الحوارية، الدكتور ماهر مزهر، مُخترع ومتحدث دولي، مستشار في مجال الابتكار من جمهورية لبنان، عن أهمية تطبيق منهجية الابتكار في العمل المؤسسي للوصول إلى اختيار الفكرة المُناسبة، والعمل على تبنيها، ثم تطبيقها على أرض الواقع من خلال خطوات واضحة الملامح لتحقيق الهدف الاستراتيجي منها، بما يساهم في تحقيق النمو والتطور.
من جانبه، تطرق هلال سليمان، استشاري حلول البرمجيات من جمهورية مصر العربية، إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والمؤسسي، مشيراً إلى أن الدول باتت تولي الذكاء الاصطناعي أهمية بالغة في تقديم خدماتها للمتعاملين، وتحقيق الريادة والجودة في الإنتاجية.

الحكومي 
تحدث الدكتور رامي شاهين، مستشار الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل من المملكة الأردنية الهاشمية، عن أثر الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في تغيير منظومة العمل المؤسسي، ورحلة المتعامل مع الدوائر الحكومية.

الذكاء الاصطناعي
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