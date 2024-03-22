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16 فريقاً ببلدية عجمان للتعامل مع المنخفض الجوي

16 فريقاً ببلدية عجمان للتعامل مع المنخفض الجوي
23 مارس 2024 02:10

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع، خلال الأيام المقبلة، حيث شكلت 16 فريق عمل، على مناطق الإمارة كافة، ووفرت 4 مضخات متنقلة، و70 مضخة ثابتة للتعامل الفوري في حالة سقوط الأمطار. وأوضحت الدائرة أن فرق العمل والطوارئ والفرق الميدانية، أعدت خطة استباقية للتعامل الفوري مع الحالات المتوقعة في حالة حدوث المنخفض، مؤكدة أنها تتبنى نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، وتستقبل عبر الرقم الساخن 80070 الإبلاغ عن الحالات الطارئة. وبينت الدائرة أنها تعمل على توجيه جميع المكاتب الاستشارية العاملة بإمارة عجمان، للعمل بالتعميم الصادر عنها بشأن سوء الأحوال الجوية في الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.

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