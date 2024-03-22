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«مرافق استشاري الشارقة» تطلع على خطط بلدية كلباء

الجانبان خلال اللقاء (وام)
23 مارس 2024 02:10

الشارقة (وام)

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بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال لقائها المجلس البلدي لمدينة كلباء، جهود بلدية المدينة وشركائها في التعامل مع الحالات الجوية السائدة التي تعرضت لها الدولة مؤخراً وآلية التعامل التي تميزت بالحرفية والسرعة في إطار خطط العمل المشتركة.
واطلعت اللجنة على الاستعدادات التي تتخذها بلدية كلباء تحت إشراف المجلس البلدي والجهات ذات الصلة بوضع الخطط الاستباقية للتعامل مع موسم الأمطار ومتابعة الأرصاد الجوية وإعداد الكوادر المؤهلة في هذا المجال. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة أمس، مقر مجلس بلدي كلباء في إطار أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور المهندسة جميلة الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة وعدد من أعضائها. وطرح أعضاء المجلس الاستشاري خلال اللقاء الذي حضره من المجلس البلدي لمدينة كلباء الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس، وسالم محمد الكندي، نائب رئيس المجلس، وعدد من الأعضاء والمهندس عبدالرحمن عبدالله النقبي، مدير بلدية كلباء، العديد من التصورات بشأن تكثيف الجهود، وتنمية أطر التعاون، لوضع الخطط الاستباقية، ورفع الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي وآليات التعاون مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، لإعادة تخطيط مدينة كلباء مع مراعاة مسارات الأودية.

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