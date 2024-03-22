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حامد بن زايد يشهد المحاضرة الرمضانية الثانية لمجلس محمد بن زايد

حامد بن زايد يتابع فعاليات المحاضرة وفي الصورة مغير الخييلي ومنصور المنصوري وجانب من الحضور
23 مارس 2024 02:15

هدى الطنيجي ووام (أبوظبي)
شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، المحاضرة الثانية لمجلس محمد بن زايد ضمن الموسم الرمضاني الحالي بعنوان «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الصحة».

ألقت المحاضرة الدكتورة كاثرين مور، رئيسة مؤسسة «إنتيوتيف فاونديشن»، وتمحورت حول المسار المستقبلي للتكنولوجيا في المجال الطبي والرعاية الصحية، مشيرة إلى التغيير الذي أحدثته التكنولوجيا في مستوى الرعاية الصحية، خلال الأعوام المائة الماضية.

وعرضت الدكتورة كاثرين مور أحدث الطرق التكنولوجية في مجال الطب ودور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الجراحية الدقيقة.. وقدمت في هذا السياق رؤيتها وأفكارها حول مستقبل الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب التأثير التحويلي للتكنولوجيا على نظام الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المستوى الاقتصادي لأي بلد وبين وضعه الصحي، فكلما ارتفع المستوى الاقتصادي ارتقى مستوى الرعاية الصحية لسكانه والعكس صحيح.

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وتحدثت الدكتورة كاثرين مور حول تأثير التقدم في مجال التكنولوجيا الطبية على صحة الإنسان وتعزيز رفاهيته بشكل ملحوظ، والإسهام في رفع متوسط الأعمار في الدول منذ خمسينيات القرن العشرين، والحد من وفيات الرضع والأطفال، مشيرة إلى أن هذا التأثير مستمر في المستقبل.

وعُرض في مستهل المحاضرة - التي أدارها الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لكل من مستشفى التأهيل التخصصي «كابيتال هيلث» ومركز هيلث شيلد الصحي - مقطع فيديو تحدث خلاله عدد من الأطباء والمختصين بشأن أهمية دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وعلاجها، خاصة حالات السرطان وتطوير علاجاته.

تمحور الفيديو الذي عرض خلال المحاضرة حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وعلاجها، شارك فيه كل من الدكتورة منى تهلك، رئيسة الاتحاد الدولي للمستشفيات، والبروفيسور حميد الشامسي، استشاري ومدير قسم الأورام في مدينة برجيل الطبية، والدكتور وليد زاهر، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لشركة «كيرإسكو»، والدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وتبث المحاضرة على قناة الإمارات، وقناة مجلس محمد بن زايد على «يوتيوب» اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً.

حامد بن زايد
مجلس محمد بن زايد
الإمارات
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