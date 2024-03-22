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«الإمارات للتعليم المدرسي» و«وطني الإمارات» تتعاونان لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة

«الإمارات للتعليم المدرسي» و«وطني الإمارات» تتعاونان لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة
23 مارس 2024 02:11

أبوظبي (وام)

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وقعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومؤسسة «وطني الإمارات»، مذكرة تفاهم بهدف التعاون لإطلاق مبادرات مجتمعية ووطنية في عدد من المدارس الحكومية، لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة، والاستثمار في طاقاتهم، وتوجيهها وفق المسارات المستقبلية للدولة.
وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وذلك بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفي مقر المؤسسة بدبي.
وأكد المهندس محمد القاسم أن تعزيز الهوية الوطنية، يعتبر إحدى الركائز الأساسية في خطط وبرامج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التي تحرص على ترسيخ قيم الهوية الوطنية لدى الطلبة في مختلف أنشطتهم وفي كل مراحل تطورهم المعرفي بهدف تخريج أجيال فخورة بهويتها الوطنية وبالموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه، قال ضرار بالهول الفلاسي، إن توقيع المذكرة يبشر ببدء فصل جديد من الشراكة البنّاءة والتعاون المُثمر لتحقيق أهداف المؤسستين.
وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الرؤية المشتركة المتمثّلة في ترسيخ وتعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة بهدف تعميق قيم المواطنة الصالحة لبناء جيل متعلم ومبدع يُسهم في نهضة مجتمعه.
وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان في مجالات عمل عدة، كتنفيذ برامج تأهيلية للطلبة والمعلمين في مجال تعزيز المواطنة الصالحة، إلى جانب تطوير القدرات القيادية للطلبة في مجالات العمل الوطني والمجتمعي، وتعريفهم بالموروث الثقافي للدولة وتراث الآباء.

الهوية الوطنية
الإمارات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
وطني الإمارات
مؤسسة وطني الإمارات
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