وزير العدل يلتقي نظيره البلجيكي

أبوظبي (وام)

بحث معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال استقباله معالي بول فان تيجشيلت، نائب رئيس الوزراء وزير العدل البلجيكي، والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين. وأشاد معاليه بالعمل الثنائي بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية.

من جانبه، وجه معالي وزير العدل البلجيكي الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها ودعمها المتواصل في طلبات تسليم المجرمين، ضمن إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

حضر اللقاء أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا في الدولة، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة.