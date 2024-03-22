السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير العدل يلتقي نظيره البلجيكي

عبدالله بن عواد النعيمي خلال استقباله بول فان تيجشيلت والوفد المرافق له (وام)
23 مارس 2024 02:10

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
مكتوم بن محمد والشيوخ يزورون مجلس هشام القاسم في دبي

بحث معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال استقباله معالي بول فان تيجشيلت، نائب رئيس الوزراء وزير العدل البلجيكي، والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين. وأشاد معاليه بالعمل الثنائي بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية.
من جانبه، وجه معالي وزير العدل البلجيكي الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها ودعمها المتواصل في طلبات تسليم المجرمين، ضمن إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
حضر اللقاء أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا في الدولة، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة.

وزير العدل
الإمارات
بلجيكا
عبد الله النعيمي
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©