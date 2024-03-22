‎الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بقاعة حفلات في موسكو

أبوظبي، موسكو (الاتحاد، وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

‎وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وأصيب أكثر من 100 آخرين بهجوم مسلح على قاعة مناسبات داخل مجمع تجاري في موسكو.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أمس، نقلاً عن خدمات الطوارئ، أن حادث إطلاق نار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية «كروكوس سيتي هول» بالقرب من العاصمة موسكو، فيما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصادر داخل خدمات الطوارئ الروسية، بأن هناك الكثير من الضحايا سقطوا في الهجوم.

وبحسب الوكالة، فتح 3 على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار بأسلحة آلية، ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص، بينما ذكرت وكالة «رويترز» أن ما بين 2 إلى 5 مسلحين نفذوا الهجوم على قاعة الحفلات. وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن «هناك مأساة كبيرة حدثت في مجمع العروض الترفيهية ومركز التسوق كروكوس سيتي».

وأضاف: «كل التعازيّ لأحباء الضحايا، ونقدم المساعدات اللازمة كافة لكل من تضرر».

كما أعلن إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية والجماعية في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونددت الخارجية الروسية في بيان، بـ«اعتداء إرهابي دامٍ» بعد إطلاق النار في موسكو، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: «على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة».

وأفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار، لافتةً إلى أن أكثر من 50 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الحادث.

بدورها، ذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، أن الأشخاص الذين قاموا بالهجوم ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن إطلاق نار من قبل مجهولين استهدف قاعة «كروكوس سيتي هول» بكراسنوغورسك بضواحي موسكو، وتم إجلاء الزائرين، موضحة أن قوات الدعم السريع والعمليات الخاصة توجهت إلى القاعة.

وذكرت وزارة الطوارئ أنه «يتم استخدام الطيران لإطفاء الحريق في كروكوس، وتقوم مروحية بإلقاء المياه على المبنى المحترق»، مشيرةً إلى أن نحو 100 شخص خرجوا من مركز «كروكوس سيتي هول» التجاري.

من ناحيتها، قالت وكالة «إنترفاكس» الروسية، إن مساحة الحريق في قاعة «كروكوس» يمكن أن تصل إلى 3 آلاف متر مربع.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن سلطات كراسنوغورسك أرسلت القوات كافة والموارد إلى مكان الحادث.

ووقع الانفجار في قاعة بمركز تسوق في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة «بيكنيك»، ولم يصب الموسيقيون، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك».

وقدم البيت الأبيض تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل صالة للحفلات في موسكو، لافتاً إلى أنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات.

وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين: «نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع، الصور مروعة، ومن الصعب مشاهدتها».