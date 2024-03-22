مكتوم بن محمد والشيوخ يزورون مجلس هشام القاسم في دبي

دبي (وام)

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مجلس هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول» في منطقة الخوانيج بدبي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بإمارة رأس الخيمة.

وقد تبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم باليُمن والخير والبركات، وأن يديم على دولتنا الغالية أسباب التقدم والازدهار وعلى أهلها روابط المودة والتراحم، ويجعلها دائماً رمزاً للخير والعطاء. حضر المجلس عدد من أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.