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الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

حميد النعيمي وعمار النعيمي خلال استقبال المهنئين (وام)
23 مارس 2024 02:15

إمارات الدولة (وام) 
واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات استقبال المهنئين بالشهر الفضيل من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المواطنين.
ففي عجمان، واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، مساء أمس، في قصر الزاهر.
وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، ووفد من الإدارة ضم كبار الضباط. كما تقبل سموّهما التهاني من أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.
وفي الفجيرة، استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهنّئين بشهر رمضان المبارك.
حضر الاستقبالات، الشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.
وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.
وعبَّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

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وفي أم القيوين، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الذي قدم للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.
وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد رأس الخيمة، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعيين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها بالعزة والكرامة.
وتقبل سموه، التهاني والتبريكات من الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً العلي القدير أن يمنّ على سموه بموفور الصحة والعافية.
كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، رئيس جمعية المسرحيين في الدولة، وسعيد سالم، رئيس مجلس إدارة مسرح أم القيوين الوطني، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الفنانين من مختلف إمارات الدولة.
وتقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار وأصحاب الشركات ورؤساء المؤسسات والبنوك العاملة بالدولة ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة، الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.
حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

وفي رأس الخيمة، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.
وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.
وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، وعدد من كبار المسؤولين.

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