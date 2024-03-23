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الهلال الأحمر يواصل أعماله الإغاثية ويوزع المير الرمضاني بمحافظة حضرموت

الهلال الأحمر يواصل أعماله الإغاثية ويوزع المير الرمضاني بمحافظة حضرموت
23 مارس 2024 14:16

واصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مئات الأطنان من مواد المير الرمضاني على أهالي محافظة حضرموت، في إطار خطة عاجلة وضعها للتدخل الإنساني، بهدف التخفيف من معاناة الأهالي وتحسين ظروفهم المعيشية، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الشأن وزع فريق هيئة الهلال خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك 1122 سلة غذائية، استفاد منها 4822 فردا من الأسر إلى جانب مرضى السرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي في كل من المكلا ومدينة خليفة وحضرموت.

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  • الهلال الأحمر يواصل أعماله الإغاثية ويوزع المير الرمضاني بمحافظة حضرموت
    الهلال الأحمر يواصل أعماله الإغاثية ويوزع المير الرمضاني بمحافظة حضرموت

 

ويأتي تسيير هذه القوافل الإغاثية تزامناً مع الشهر الفضيل، ضمن جهود دولة الإمارات واهتمامها بكافة المناسبات المختلفة، إلى جانب إطلاق حملات إفطار الصائم في الشوارع الرئيسية والأحياء الفقيرة وعلى الأسر المتعففة بمحافظة حضرموت التي وجهت الشكر لدولة الإمارات على جهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء المحافظة .

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
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