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الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي الـ12 لمساعدات في غزة

الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي الـ12 لمساعدات في غزة
23 مارس 2024 17:23

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الثاني عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، اليوم السبت، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
ونقلت وزارة الدفاع الإماراتية، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتا 24 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وبذلك، وصل إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير"، إلى 486 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية".
أضافت الوزارة "تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".
كما ضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الخيرية في الدولة متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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