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فرصة سقوط أمطار غدا

أبوظبي
23 مارس 2024 17:30

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.
الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً خاصة مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند الساعة 01:52، والجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:23.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:27 والمد الثاني عند الساعة 21:51، والجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 04:06.

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المصدر: وام
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