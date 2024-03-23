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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
23 مارس 2024 17:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

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المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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منصور بن زايد
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برقية تهنئة
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