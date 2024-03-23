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رئيس الدولة يصل إلى القاهرة في زيارة أخوية

رئيس الدولة يصل إلى القاهرة في زيارة أخوية
23 مارس 2024 19:07

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
كان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب فخامة الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق وتبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك والأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، ومعالي أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، وفيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر.

المصدر: وام
محمدبن زايد
رئيس الدولة
مصر
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