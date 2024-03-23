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منصور بن زايد يشارك موظفي ديوان الرئاسة الإفطار الرمضاني

منصور بن زايد يشارك موظفي ديوان الرئاسة الإفطار الرمضاني
23 مارس 2024 19:30

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في حفل الإفطار الرمضاني، الذي نظمه ديوان الرئاسة لموظفيه في إطار حرصه على تعزيز التواصل بين الموظفين خلال الشهر الفضيل وبناء بيئة عمل متميزة.

وتبادل سموه مع الموظفين، خلال الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات، التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات وشعبها، ويديم على الإمارات عزها وازدهارها، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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كما تبادلوا الأحاديث حول ما يمثله اللقاء من مناسبة طيبة للاحتفاء بأجواء شهر رمضان المبارك، وما يحمله من قيم التواصل والتراحم.

شارك في الإفطار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين في الديوان.

المصدر: وام
منصور بن زايد
ديوان الرئاسة
الإفطار الرمضاني
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