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بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بزيادة رواتب أئمة ومؤذني المساجد

بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بزيادة رواتب أئمة ومؤذني المساجد
23 مارس 2024 21:11

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تقديراً لدورهم في أداء الرسالة الإنسانية في خدمة المجتمع وتعزيز منظومة القيم فيه.  
تأتي هذه المبادرة الكريمة في إطار حرص سموه على دعم وتعزيز دور أئمة المساجد في نشر رسالة الإسلام السمحة وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، وتقديراً لجهودهم الحثيثة في خدمة الشؤون الدينية وتكريس المبادئ المجتمعية البنّاءة.

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المصدر: وام
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حمدان بن زايد
الرواتب
زيادة
أئمة المساجد
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
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