«إسعاد المجتمع» تشارك في معرض العمل التطوعي بكليات التقنية

دبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة العلاقات المجتمعية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في فعاليات معرض العمل التطوعي الذي نظمته كليات التقنية العليا تحت شعار «التطوع: استدامة العطاء والسعادة»، والذي يهدف إلى تعزيز قيم التّطوّع، وغرسها في نفوس الطلبة، وتسليط الضوء على أهمية الأنشطة التطوعية في تعزيز التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وشاركت شرطة دبي بمحاضرة حول التطوع المجتمعي والفرص التطوعية، ومنصة التطوع بشرطة دبي، ألقاها الرائد خالد عبيد السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية.

وأشار الرائد خالد السويدي، إلى مجموعة من الفرص التطوعية المتاحة لطالبات كليات التقنية العليا عبر مجالات وأقسام متعددة، وذلك تأكيداً على التزام شرطة دبي بتعزيز الفرص التطوعية وتطوير مهارات الطالبات وخبراتهن العملية.

وأضاف الرائد السويدي أن المبادرات التطوعية التي يتم الإعلان عنها في المنصة الإلكترونية، تأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، واستكمالاً لمسيرتها منذ القدم في إشراك المجتمع في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية، مبيناً أن منصة التطوع في شرطة دبي، تُتيح العديد من الفرص والتجارب للمتطوعين للعمل، وتقديم الخدمات الإنسانية في مختلف المجالات في المجتمع، إلى جانب مساهمتها في رفع مستوى الوعي وثقافة التطوع.

وتابع أن المنصة تُتيح أيضاً إمكانية الاطلاع على المبادرات والفعاليات والمناسبات كافة، واختيار ما يتناسب للتطوع، وفقاً لما يتمتع به الفرد من مهارات وإمكانات، إلى جانب إضافة ما لديه من مهارات وتعزيزها بالشهادات المطلوبة، مُبيناً أنه يتم الإعلان عن الفرص التطوعية في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لشرطة دبي.

وشاركت شرطة دبي في معرض العمل التطوعي بكليات التقنية في جلسات النقاش وورش العمل التفاعلية التي تناولت أهمية العمل التطوعي ومفهومه وقيمه التي تسهم في نشر السعادة بين الأفراد في المجتمع.