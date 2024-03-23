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شرطة دبي تعزز التعاون مع القطاع الخاص

شرطة دبي تبحث سبل التعاون مع شركة سوبارو (من المصدر)
24 مارس 2024 03:07

دبي (الاتحاد)

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بحث اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع شركة سوبارو للسيارات، خلال الاجتماع الذي عقد في الإدارة العامة للمرور، بحضور نائبه العميد جمعة سالم بن سويدان، والعميد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، وحامد خوري، رئيس مجموعة خوري للسيارات، وكيل شركة سوبارو، وسو سامير برادان، المدير العام، وعبدالرحمن خوري، المدير الإداري لمجموعة خوري للسيارات.
وأشاد اللواء سيف المزروعي بالتعاون والتنسيق والتعاون المشترك بين شرطة دبي وشركة سوبارو في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص، وأن الشراكة الدائمة والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي والتكامل المنشود في تنفيذ المبادرات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية، والتي تعبر عن الصورة الرائدة لإمارة دبي ومستوى دور القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره، المقدم السيد عبدالمنعم السيد أحمد، رئيس قسم تخطيط التدريب، والملازم أول جمعة أحمد سالم، رئيس قسم النقليات، استعراض أوجه التعاون المُشترك وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الإدارة العامة للمرور وشركة سوبارو وفق نظام مؤسسي، بما يعزز النهوض بهذه العلاقة وتطويرها بشكل مستمر لخدمة شرائح المجتمع كافة.
كما تم خلال الاجتماع طرح الآراء والأفكار والمقترحات، وتبادل وجهات النظر التي تهدف إلى البحث عن أفضل الطرق والوسائل لخدمة الصالح العام، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع الأخرى المتعلقة بالمجال المروري.

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