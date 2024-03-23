الأحد 24 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

1.4 مليون درهم لنزلاء المنشآت العقابية في عجمان

محمد الدحماني يسلم الدعم لشرطة عجمان (من المصدر)
24 مارس 2024 03:07

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

تسلمت القيادة العامة لشرطة عجمان، دعماً مالياً بقيمة مليون و350 ألفاً و858 درهم درهماً من جمعية دار البر، لتسديد مديونيات النزلاء بالقضايا التنفيذية من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان. وعبر العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بعجمان عن بالغ شكره وتقديره لجمعية دار البر، لدعمها الدائم لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، مؤكداً أن مشاركة أفراد المجتمع ورجال الأعمال والشخصيات البارزة في الإمارة والمؤسسات المختلفة، يدل على دورها البارز في التمكين الاجتماعي، وتعزيز روح التكافل والتلاحم بين الأفراد.
وأشار العقيد محمد الغفلي إلى أن مساهمة جمعية دار البر جاءت في إطار مبادرة «فرّج همي وأسعد أسرتي» لتسديد مديونيات النزلاء بالقضايا التنفيذية لتفريج كربة 36 نزيلاً، بما يسهم في تعزيز الأمل لديهم وتحسين جودة حياة النزلاء وأسرهم والمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تبذل للإفراج عن النزلاء المعسرين من أهل الخير من مؤسسات مختلفة وأفراد، تساهم بشكل إيجابي في عودتهم إلى أسرهم واندماجهم مرة أخرى في المجتمع. 
من جانبه، قال محمد المدحاني، مدير جمعية دار البر، إن الدعم يمكن النزلاء من الانضمام إلى موكب الأمل للعودة بسلام وسعادة إلى عائلاتهم، والإمارات موطن لكل الجنسيات والأديان، وهي التي علمتنا التسامح وتقبل الآخر وإعطاء الأمل والفرص، لذا يسعدنا بكل تواضع أن يتسنى لنا مساعدة هؤلاء النزلاء الذين عجزوا عن تسديد ديونهم وتذاكر عودتهم إلى بلدانهم بسبب ظروفهم القاهرة.

عجمان
شرطة عجمان
المؤسسة العقابية
آخر الأخبار
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
الرياضة
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
اليوم 16:32
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
اليوم 16:32
طيور الخير في غزة
علوم الدار
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
اليوم 16:15
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
الرياضة
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
اليوم 16:00
"الاتحادية للضرائب"
اقتصاد
"الاتحادية للضرائب" تطوِّر 3 خدمات للمتعاملين وفقاً لمعايير "خدمات 2.0" الحكومية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©