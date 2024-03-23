1.4 مليون درهم لنزلاء المنشآت العقابية في عجمان

عجمان (الاتحاد)

تسلمت القيادة العامة لشرطة عجمان، دعماً مالياً بقيمة مليون و350 ألفاً و858 درهم درهماً من جمعية دار البر، لتسديد مديونيات النزلاء بالقضايا التنفيذية من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان. وعبر العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بعجمان عن بالغ شكره وتقديره لجمعية دار البر، لدعمها الدائم لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، مؤكداً أن مشاركة أفراد المجتمع ورجال الأعمال والشخصيات البارزة في الإمارة والمؤسسات المختلفة، يدل على دورها البارز في التمكين الاجتماعي، وتعزيز روح التكافل والتلاحم بين الأفراد.

وأشار العقيد محمد الغفلي إلى أن مساهمة جمعية دار البر جاءت في إطار مبادرة «فرّج همي وأسعد أسرتي» لتسديد مديونيات النزلاء بالقضايا التنفيذية لتفريج كربة 36 نزيلاً، بما يسهم في تعزيز الأمل لديهم وتحسين جودة حياة النزلاء وأسرهم والمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تبذل للإفراج عن النزلاء المعسرين من أهل الخير من مؤسسات مختلفة وأفراد، تساهم بشكل إيجابي في عودتهم إلى أسرهم واندماجهم مرة أخرى في المجتمع.

من جانبه، قال محمد المدحاني، مدير جمعية دار البر، إن الدعم يمكن النزلاء من الانضمام إلى موكب الأمل للعودة بسلام وسعادة إلى عائلاتهم، والإمارات موطن لكل الجنسيات والأديان، وهي التي علمتنا التسامح وتقبل الآخر وإعطاء الأمل والفرص، لذا يسعدنا بكل تواضع أن يتسنى لنا مساعدة هؤلاء النزلاء الذين عجزوا عن تسديد ديونهم وتذاكر عودتهم إلى بلدانهم بسبب ظروفهم القاهرة.