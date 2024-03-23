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علوم الدار

«دو» شريك استراتيجي لـ«وقف الأم»

«دو» شريك استراتيجي لـ«وقف الأم»
24 مارس 2024 03:08

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اختيارها شريكاً استراتيجياً في حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك.
 ويتمثل الهدف الأساسي من الحملة في تكريم الأمهات عبر إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم الجهود الرامية لتعليم ملايين الأفراد حول العالم.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): «تعد حملة (وقف الأم)، رسالة عظيمة تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، وتحمل في طياتها قيماً أساسية تقوم على مبادئ الخير والتعاطف ومد يد العون للآخرين».

وقف الأم
شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
محمد بن راشد
دبي
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