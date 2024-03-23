«إي آند» تنضم كشريك رئيسي في حملة «وقف الأم»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «إي آند»، مشاركتها كشريك رئيسي في حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتعمل «إي آند» على توظيف منصاتها ومواردها المختلفة لتسهيل المشاركة والتبرع لحملة «وقف الأم» التي تستهدف تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، كما تسعى الحملة، إلى مساندة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر لهم فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: «نتشرف بدعمنا لحملة وقف الأم كشريك رئيسي، إذ تأتي هذه المبادرة امتداداً لمبادرات دولة الإمارات الخيرية والإنسانية، والتي تسعى من خلالها إلى توفير التعليم الجيد حول العالم لدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية للمجتمعات الأقل حظاً».