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5 ملايين درهم لـ«وقف الأم» من «الإمارات الإسلامي»

5 ملايين درهم لـ«وقف الأم» من «الإمارات الإسلامي»
24 مارس 2024 03:08

دبي (الاتحاد)

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قدم مصرف الإمارات الإسلامي، 5 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.
وتأتي مساهمة مصرف الإمارات الإسلامي، في إطار سباق الخير الذي يميز الحملة منذ انطلاقتها، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم نشر التعليم والمعرفة بين أبناء المجتمعات الأقل حظاً.
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: «تمثل حملة (وقف الأم) إضافة نوعية لمسيرة العمل الخيري والإنساني لدولة الإمارات، لأنها تركز على حشد الجهود من أجل إنشاء صندوق وقفي مخصص للتعليم المستدام، وهذه المبادرة الكريمة فتحت باب المساهمة أمام الجميع من أجل تحقيق غاياتها النبيلة والبر بالأم، وقد أظهر مجتمع دولة الإمارات من خلال تفاعله مع كل مبادرة خيرية أنه نموذج يحتذى به في البذل والتكافل ومساعدة المحتاج».

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