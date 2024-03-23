«تراحم الخيرية» تستهدف علاج 150 مريضاً

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، أنها تستهدف توفير العلاج لأكثر من 150 مريضاً من خلال برنامج «الناس للناس» الذي يذاع عبر إذاعة دبي على تردد 93 أف أم يومياً خلال شهر رمضان المبارك.

يقدم البرنامج الذي يذاع في الساعة الثانية ظهراً يومياً، المذيع يوسف الحمادي، ومحمد الملا، نائب المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي، ويعرض البرنامج عدداً من الحالات المرضية يومياً، وتشخيصها الطبي واحتياجاتها العلاجية.

وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العامل لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي: «تعد المشاريع التي تتعلق بالآلام والمرض من أسمى المشاريع الإنسانية التي نمنحها الأولوية لتخفيف الآلام وإعادة الحياة الطبيعية مرة أخرى للمرضى من خلال برنامج (الناس للناس)».

وأضاف: «يساهم البرنامج الإذاعي في جمع التبرعات وتخصيصها فقط لدعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل أو علاج الحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها مرضى الأمراض المستعصية».

وأشار تهلك، إلى أنه خلال السنوات الماضية، تم علاج 1400 حالة عن طريق البرنامج الإذاعي «الناس للناس»، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، توفير أجهزة طبية، جلسات غسيل كلوي، جلسات كيماوي، توفير أدوية لذوي الأمراض المناعية، زراعة كبد، بالإضافة إلى تسديد ديون عدد من الغارمين.

وأفاد بأن برنامج «الناس للناس» يعرض الحالات الحرجة لمرضى معسرين وأكثر اضطراراً وحاجة إلى العلاج العاجل.