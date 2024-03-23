الأحد 24 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

11 موقعاً لإفطار الصائم في مدن الظفرة

إقبال كبير من الصائمين في مواقع الإفطار (من المصدر)
24 مارس 2024 03:08

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
«مجالس الداخلية» تناقش «منظومة القيم الإماراتية»

وفرت هيئة الهلال الأحمر، 11 موقعاً مختلفاً في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا ضمن مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه الهيئة على مستوى الدولة.
وتتوزع المواقع على 6 مدن رئيسة، منها 4 مواقع مختلفة في مدينة زايد، وموقع في مدينة ليوا، و2 في المرفأ، و2 في غياثي، وموقع في كل من السلع وجزيرة دلما.
وتشهد مواقع إفطار الصائم إقبالاً كبيراً من الصائمين خلال شهر رمضان، وتحرص أعداد كبيرة من الصائمين على الوجود مع أذان المغرب داخل المواقع المحددة لتناول وجبة الإفطار وسط تجهيزات واستعداد مكثفة تقوم بها الهيئة من خلال فريق من المتطوعين الذين يوجدون بكثافة قبل موعد الأذان لتسهيل حصول الصائمين على الإفطار في سهولة ويسر.
وأوضح راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة حرصت على اختيار المواقع المطلوبة لتنفيذ مشروع إفطار الصائم وفق أسس ومعايير تضمن الاختيار الأنسب والأمثل للموقع بما يضمن نجاح المشروع في الوصول للمستفيدين والمستحقين، ومنها أن توجد في مناطق السكن العمالية، والأماكن القريبة من المساجد والأماكن التي تشهد اكتظاظاً بالسكان، لتضمن وصول الوجبات الرمضانية لمستحقيها.

الظفرة
رمضان
إفطار الصائم
الهلال الأحمر
آخر الأخبار
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
الرياضة
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
اليوم 16:32
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
اليوم 16:32
طيور الخير في غزة
علوم الدار
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
اليوم 16:15
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
الرياضة
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
اليوم 16:00
"الاتحادية للضرائب"
اقتصاد
"الاتحادية للضرائب" تطوِّر 3 خدمات للمتعاملين وفقاً لمعايير "خدمات 2.0" الحكومية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©