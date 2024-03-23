11 موقعاً لإفطار الصائم في مدن الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

وفرت هيئة الهلال الأحمر، 11 موقعاً مختلفاً في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا ضمن مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه الهيئة على مستوى الدولة.

وتتوزع المواقع على 6 مدن رئيسة، منها 4 مواقع مختلفة في مدينة زايد، وموقع في مدينة ليوا، و2 في المرفأ، و2 في غياثي، وموقع في كل من السلع وجزيرة دلما.

وتشهد مواقع إفطار الصائم إقبالاً كبيراً من الصائمين خلال شهر رمضان، وتحرص أعداد كبيرة من الصائمين على الوجود مع أذان المغرب داخل المواقع المحددة لتناول وجبة الإفطار وسط تجهيزات واستعداد مكثفة تقوم بها الهيئة من خلال فريق من المتطوعين الذين يوجدون بكثافة قبل موعد الأذان لتسهيل حصول الصائمين على الإفطار في سهولة ويسر.

وأوضح راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة حرصت على اختيار المواقع المطلوبة لتنفيذ مشروع إفطار الصائم وفق أسس ومعايير تضمن الاختيار الأنسب والأمثل للموقع بما يضمن نجاح المشروع في الوصول للمستفيدين والمستحقين، ومنها أن توجد في مناطق السكن العمالية، والأماكن القريبة من المساجد والأماكن التي تشهد اكتظاظاً بالسكان، لتضمن وصول الوجبات الرمضانية لمستحقيها.