محاضرة عن «رمضان بين الماضي والحاضر»

العين (الاتحاد)

استضاف مجلس الشيخ محمد بن ركاض، في العامرة بمنطقة العين، محاضرة بعنوان: «رمضان بين الماضي والحاضر»، وذلك ضمن المحاضرات الرمضانية التي تنظمها مكتبة زايد المركزية، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والحظ مصبح الكويتي، الباحث في التراث الإماراتي، وحسين الجنيبي، مسؤول الأنشطة في مكتبة زايد، وحضور عدد من كبار المواطنين والموظفين والموظفات وجمع من المدعوين، حيث أدار وقدم المحاضرة الأستاذة منى الكندي.

ورحب صاحب المجلس الشيخ محمد بن ركاض بالحضور، مؤكداً أن شهر رمضان له نكهة خاصة لدى كل مواطن إماراتي، وتتجسد فيه المعاني الروحيّة والاجتماعية وقيم التسامح والعطاء والتراحم والصفات الحميدة التي ستبقى موجودة وراسخة في نفوس أبناء المجتمع.

ثم قدم الباحث الحظ الكويتي محاضرة تناول فيها الذاكرة الشفهية والتقاليد والعادات المرتبطة بالشهر الفضيل، وفرحة الناس بقدوم الشهر المبارك وشعورهم العميق بالتقارب والتكاتف بروح الأسرة الواحدة، إضافة إلى الأشعار والأمثال الشعبية والقيم التي لا تزال حاضرة عند الأبناء. وتحدثت هداية الكعبي عن الاستعدادات النفسية والروحانيَّة التي تغمر الكبير والصغير خلال شهر رمضان وجلسات السمر التي كانت ولا زالت تضفي على النفوس جواً من الراحة والطمأنينة وتقرب أواصر الأرحام والصداقات بين الناس. كما تحدث المشاركون في المجلس عن مسيرة الآباء والأمهات الذين عاشوا حكايات شظف العيش وكد الحياة ومراحل التكوين الأولى التي بدأت على يدي المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ذاكرين أجمل العادات والتقاليد والأجواء الروحانية خلال شهر رمضان.

وفي الختام، كرَّم الشيخ محمد بن ركاض، الحظ الكويتي وعدداً من كبار المواطنين.