«طرق دبي» تطلق خدمة المظلات الذكية المجانية

دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خدمة المظلات الذكية «المجانية» في محطة حافلات ومترو الغبيبة، وقد صُمِّمَ النموذج التجريبي لهذه الخدمة المبتكرة لتسهيل وتشجيع المشي في دبي، وبقصد توفير وسيلة تحمي المقيمين والزوار بطريقة مريحة ومستدامة من الشمس والمطر، وجرى إطلاق الخدمة، بالتعاون مع شركة أومبرا سيتي (UmbraCity)، الكندية المتخصصة في مجال خدمات التشارك في المظلات الذكية.

وبإمكان الركاب الآن استعارة هذه المظلات مجاناً من مكان واحد باستخدام بطاقات نول الخاصة بهم. وقد تم تصميم هذه الخدمة بشكل خاص لدعم هدف دبي المتمثل في تطوير (مدينة الـ 20 دقيقة)، حيث يمكن للسكان الوصول إلى احتياجاتهم اليومية في غضون 20 دقيقة، سيراً على الأقدام أو بالدراجة.

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «من خلال تشجيع استخدام المظلات الذكية التي يكون استئجارها مجانياً عند استخدام بطاقة نول، تساهم هيئة الطرق والمواصلات وأومبرا سيتي في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة وصحية وشاملة في جميع أنحاء دبي..

وتتوفر الخدمة بشكل تجريبي حالياً في محطة مترو الغبيبة لمدة ثلاثة أشهر لإثبات جدواها. وبعد الفترة التجريبية، سَتُجري الهيئة تقييماً لنجاحها والنظر في توسيع نطاقها».

وعبر أمير انتزاري، الرئيس التنفيذي لشركة أومبرا سيتي، عن سعادته لمشاركة هيئة الطرق والمواصلات في توفير المظلة المبتكرة من اومبرا سيتي في قلب دبي قائلاً: «بهذا التعاون نضع معياراً عالمياً للحياة الحضرية الذكية والمستدامة».