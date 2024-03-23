الاختبارات التعويضية تبدأ غداً لطلبة «الوزاري»

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الجداول الامتحانية التعويضية للفصل الدراسي الثاني للطلبة من الصف الثالث لغاية الثاني عشر في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل التعليمية للطلبة في المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي الاثنين 25 مارس الجاري، وتستمر لغاية 29 منه.

ويستهل طلبة الثاني عشر امتحاناتهم بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وتبدأ الفترة الأولى لمادة الرياضيات من 9 إلى 10:30 صباحاً للجزء الكتابي، والجزء الإلكتروني من 10:30 إلى 11:30 صباحاً، على أن تبدأ الفترة الثانية لامتحان الدراسات الاجتماعية من 12 ظهراً إلى 2 بعد الظهر. وفي 26 مارس يمتحن الطلبة مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة الإنجليزية والأحياء في اليوم ذاته. وفي 27 مارس يمتحن الطلبة مادة الفيزياء، وفي 28 من الشهر ذاته يؤدي الطلبة امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء أو الأحياء، وتختتم الامتحانات في 29 الجاري بمادة التربية الإسلامية.

وتستهدف الامتحانات التعويضية الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول، أو الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات، وتم حصر بياناتهم من خلال منصة IDH. وتطبق الامتحانات التعويضية ورقياً للصفين الثالث والرابع والخامس والتاسع لجميع المسارات في المدارس الحكومية من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي. ويطبق اختبار اللغة الإنجليزية كتابياً وإلكترونياً لطلبة الصف الثاني عشر.

وشددت المؤسسة على التزام الطلبة بالزي المدرسي، وإحضار أجهزة الحاسوب مشحونة 100%. ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية. ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التسامح جميع الامتحانات وفق توجهات الفروع المدرسية.