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«طوارئ الأمطار» جاهز للتعامل مع تقلبات الطقس

«طوارئ الأمطار» جاهز للتعامل مع تقلبات الطقس
24 مارس 2024 03:09

رأس الخيمة (الاتحاد)

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عززت دائرة الخدمات العامة جاهزيتها للحالة الجوية المتوقعة عبر توزيع صهاريج ومضخات المياه على المناطق في المدينة، بالإضافة إلى تنظيف منافذ التصريف في المناطق الحرجة، وقامت الدائرة برفع جاهزية فريق طوارئ الأمطار لجميع قطاعات الإمارة، ورفع استعداد فرق استقبال البلاغات بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة.
 وشملت الاستعدادات تخصيص فرق للطوارئ الميدانية قوامها 70 فرداً من الكوادر الإشرافية والفنيين، ومنسقي بلاغات الطوارئ والعمال والسائقين، إضافةً إلى تجهيزات ومعدات لوجستية وآلية عالية الكفاءة قوامها أكثر من 220 آلية تشمل حوالي 150صهريجاً، و60 مضخة لسحب تجمعات مياه الأمطار.
وأهابت دائرة الخدمات العامة بالسائقين إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والأودية وعدم التواجد في مجاري السيول والمناطق المُنخفضة بشكل نهائي خلال فترة المنخفض الجوي القادمة، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية عدم دخول مناطق الأودية حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مُتمنيةً السلامة للجميع.

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