«الأرصاد»: تعمق المنخفض الجوي بدءاً من اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت الدولة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة، بأبوظبي والعين والظفرة وعلى مناطق بدبي والشارقة وعجمان، وأم القيوين ورأس الخيمة، نتيجة تأثر الدولة بحالة «منخفض جوي»، وصفها المركز الوطني للأرصاد بالخفيفة إلى المتوسطة، بدأت من الجمعة وتستمر الحالة حتى الثلاثاء 26 مارس 2024، ومن المتوقع تعمق المنخفض الجوي بدءاً من اليوم الأحد. ووفقاً لتقرير المركز تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب والجنوب الغربي.

أمطار

وساد أمس السبت طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة. ويتوقع المركز -من الأحد إلى الثلاثاء- زيادة السحب على مناطق متفرقة، ويتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحياناً على فترات مع البرق والرعد أحياناً، وانخفاض في درجات الحرارة، وتقل كميات السحب تدريجياً من مساء يوم الثلاثاء.

وأوضح المركز أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً من يوم الأحد في الخليج العربي، ويضطرب في بحر عُمان أحياناً، خاصة مع السحب الركامية.