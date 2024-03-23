هند بنت مكتوم شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن

سامي عبدالرؤوف (دبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت مساء أمس أعمال الدورة السابعة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وشهد الحفل الختامي للجائزة تتويج حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، شخصيةَ العام الإسلامية لهذه الدورة، تكريماً وتقديراً لجهود وبصمات سموها الواضحة في مجال العمل الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي.

جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث تابع سموه مع الحضور في الحفل الختامي الذي أقيم مساء أمس في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي، عرضاً لفيلم وثائقي عن الشخصية الإسلامية للدورة السابعة والعشرين للجائزة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حيث ألقى الفيلم الضوء على بعض إنجازات وجهود سموها في العمل الخيري والإنساني، وتميز سموها بالعطاء وخدمة كتاب الله ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الشخصية الإسلامية لهذا العام، حيث تسلم الجائزة نيابة عن سموها، سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما كرم سموه، أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، ثم قام سموه بتكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى بالمسابقة، وهم: محمد عدنان عبدالله محمد العمري من مملكة البحرين والذي فاز بالمركز الأول، وحقق المركز الثاني المتسابق ناجي عطية ناجي بن سليمان من ليبيا، وحقق كل من المتسابق شيخ تيجان صالح امبى من غامبيا والمتسابق مظاهر شعيب بيطؤ من الفلبين المركز الثالث مكرراً، والمركز الخامس كان من نصيب المتسابق محمد بوحسون من فرنسا، أما المركز السادس فقد حصل عليه المتسابق ياسين بن نصر بن الغلام من تونس، والمركز السابع كان من نصيب المتسابق جلال حمدي سعيد عثمان من اليمن، وحقق المركز الثامن مكرراً كل من المتسابق أحمد خبيب ساهي من إيطاليا والمتسابق عبيدالله بوبكر أنجو من النيجر، والمركز العاشر حصل عليه المتسابق أنس رايمي من بنين. وتم التقاط الصور التذكارية لسموه مع جميع المشاركين في المسابقة.

وكان الحفل الختامي قد بدأ بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاها كل من المتسابق ناجي عطية ناجي بن سليمان من ليبيا، والمتسابق محمد حسون من فرنسا، ثم تابع الحضور فيلماً قصيراً عن حصاد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم خلال عام 2023.

وألقى الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، تقدم فيها بالشكر الجزيل لراعي هذه الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منوهاً في كلمته باختيار حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم الشخصية الإسلامية لهذه الدورة، لما لسموها من دور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال طباعة المصاحف وبناء المساجد وكفالة الأيتام وتيسير الحج ورعاية المرأة والأعمال الخيرية الكثيرة التي تقوم بها سموها.

وقال الدكتور سعيد عبدالله حارب «نلتقي معكم مرة أخرى في مناسبة من أجل المناسبات، فها نحن نلتقي في الدورة السابعة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، لنستمع إلى المتسابقين الذين جاؤوا من بلدان شتى ليتنافسوا في حفظ كتاب الله وترتيله ويشنّفون آذاننا بأجمل التلاوات وأعذب الأصوات، وما كان ذلك ليتحقق لولا فضل الله، أولاً ثم الدعم والمساندة من قيادتنا الرشيدة».

بصمات واضحة

وأضاف الدكتور سعيد عبدالله حارب «إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تسعى دائماً لتكريم كل من يخدم الإسلام والمسلمين وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى هذه السنة لاختيار حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الشخصية الإسلامية لهذه الدورة، لما لسموها من بصمات واضحة في المجال الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي، ولتميز سموها بالعطاء وخدمة كتاب الله ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه، ومن هنا جاء اختيارها لتكون شخصية العام الإسلامية».