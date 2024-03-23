الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

أم القيوين (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، مساء أمس، في قصر الزاهر. وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من قراء القرآن الكريم ضيوف فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» في دورتها الـ18، يتقدمهم القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي من دولة الكويت، والقارئ الشيخ معاذ الدويك من المملكة المغربية والقارئ الشيخ عبدالعزيز سحيم من دولة الجزائر والقارئ الشيخ عبدالرزاق الدليمي من جمهورية العراق.

كما تقبل سموّهما التهاني من المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، ووفد «الغرفة»، وعبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ووفد الدائرة، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه، الليلة الماضية، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد عجمان التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعيين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالخير والكرامة والرقي.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والعميد الدكتور علي بن ظاعن الغفلي، مدير مكتب سمو وزير الداخلية، وأحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما تقبل سموه التهاني من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ومديري الهيئات والمؤسسات العاملة بالدولة والتجار ومديري البنوك وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب الجميع عن خالص تهانيهم بحلول شهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة.

الحضور

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.