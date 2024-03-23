«واجب التطوعية» تعقد مجلساً رمضانياً بعنوان «إنجازات قائد ومسيرة وطن»

أبوظبي (وام)

عقدت جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، مجلسها الرمضاني الأول لعام 2024 الذي أقيم تحت عنوان: «إنجازات قائد ومسيرة وطن نحو الاستدامة.. اليوم للغد»، برعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، واستضاف معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

ورحّب معالي الشيخ خليفة بن محمد، بالضيف خلال استقباله في مجلس البطين بأبوظبي، مؤكداً أهمية المجالس الرمضانية في تعزيز التواصل الثقافي والمجتمعي والمعرفي، وتبادل وجهات النظر في مواضيع هادفة. وقال: «أردنا في هذا العام أن نواكب المنجزات التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناولنا موضوعاً في غاية الأهمية، من خلال التركيز على الدور المحوري لدولة الإمارات في المنطقة والعالم، والإنجازات المستدامة التي تجلّت برؤية وطموح قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وهنأ الشيخ خليفة بن محمد، القيادة الرشيدة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على دولتنا وقيادتنا وشعبنا والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والأمان.

رخاء الوطن

بدوره، تحدّث معالي خليفة شاهين المرر، عن إنجازات الوطن، والمسيرة المباركة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز الاستدامة، وازدهار ورخاء الوطن وإسعاد المواطن والأجيال القادمة، مشيداً بالجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات خلال رئاستها مؤتمر الأطراف «كوب 28» والتي انتهت بنتائج مبهرة وناجحة، محققةً حشداً توافقياً دولياً أثمر عن «اتفاق الإمارات» التاريخي.

أدار الجلسة الرمضانية الإعلامي حامد المعشني، وتناولت خمسة محاور، منها الحديث عن الإنجازات المتعددة لدولة الإمارات منذ تولى صاحب السمو رئيس الدولة مقاليد الحكم، على الصعيد الداخلي، والتي حققت رفاهية العيش الكريم للمواطنين والمقيمين، إلى جانب دور سموه في تعزيز قيم السلام في المنطقة والعالم من خلال رؤيته وعلاقاته المتينة مع مختلف زعماء دول العالم.

الجهود الإنسانية والإغاثية

شملت الجلسة التركيز على دور صاحب السمو رئيس الدولة، في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية التي قامت بها الإمارات في مناطق الأزمات والحروب، وكذلك دعم سموه لمشاريع التنمية المستدامة والمناخ والبيئة من خلال استضافة الإمارات لمؤتمر «كوب 28»، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية لسموه في جعل الإمارات مكاناً لترسيخ قيم التسامح والسلام، وضمان سُبل العيش الكريم والمستدام للأجيال القادمة. وفي ختام الجلسة، قام الشيخ خليفة بن محمد بتسليم معالي خليفة شاهين المرر، درعاً تذكارياً من «الجمعية» في إطار جهوده المبذولة، وإثراءً وتعزيزاً للتعاون في مثل هذه المناسبات المجتمعية. حضر الجلسة الرمضانية الشيخ خالد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من المسؤولين والمواطنين.