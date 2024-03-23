«برج خليفة» يزدان بألوان اليوم العالمي لمتلازمة داون

دبي (وام)

شارك ذوو متلازمة داون وأسرهم ومناصروهم في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يصادف الـ23 مارس من كل عام، وتضمنت فعالياته إضاءة الأيقونة العالمية «برج خليفة» باللونين الأزرق والأصفر وبشعار جمعية الإمارات لمتلازمة داون وعبارات توعوية.

وعبرت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، عن شكرها وتقديرها وأعضاء مجلس إدارة الجمعية لقيادة الدولة الرشيدة التي تقدم الدعم الكبير لأصحاب الهمم، ما يسهم في المضي قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في خدمة هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأضافت: نثبت للعالم يوماً بعد يوم أن دولة الإمارات تبوأت مراكز متقدمة في كل المجالات وتقود الركب، وأن شعار الاحتفالية المعتمد هذا العام «إنهاء الصور النمطية» يؤكد حرص قيادة الإمارات على تفعيل جميع الحقوق والفرص المتكافئة والمتساوية لأصحاب الهمم بموجب الاتفاقيات الدولية والمحلية والقوانين والتشريعات والمبادرات الخلاقة بما يضمن الارتقاء لهم واستشراف مستقبلهم. وتقدمت جعرور بالشكر لشركة «إعمار» وإدارة «دبي مول» على جهودهما لتسليط الضوء على أهمية زيادة التوعية بمتلازمة داون.