أمسية رمضانية عن المسيرة الإعلامية للدولة

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضاف مجلس الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أمسية رمضانية نظمتها جمعية الصحفيين الإماراتية، بحضور عدد من الإعلاميين بالدولة الذين واكبوا المسيرة الإعلامية للدولة منذ نشأتها وحتى الآن.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، أن دولة الإمارات أدركت ومن وقت مبكر أهمية دور الإعلام في تعزيز نشأة الدولة وإبراز إنجازاتها حيث حرصت القيادة الرشيدة للدولة على بناء قاعدة إعلامية قوية تم تحديثها وتطويرها بصورة مستمرة، ومنحت الإعلاميين كل أشكال الدعم التي تساعدهم على القيام بواجباتهم اليومية في نقل الحدث وتقديم رسالة إعلامية، اتسم محتواها بالمهنية والشفافية والموضوعية، ضمن مناخ عام داعم للإبداع ومحفز على الابتكار، واكب مسيرة إنجازات الدولة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار إلى أهمية الدور المجتمعي تجاه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحلي بالأمانة قبل إعادة نشر الأخبار دون التأكد من مصداقيتها مما يساعد في تزييف الحقائق.

وأكد محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، أن الإعلام الوطني شهد العديد من مراحل التطور والاحترافية منذ نشأة دولة الإمارات، وأثبت كفاءة كبيرة في التعامل مع التطورات المختلفة بكل موضوعية، وأسس مدرسة إعلامية تتسم بالمهنية وتعتمد على الشفافية والمصداقية.

وأكد أن وسائل الإعلام المختلفة واكبت تطور مؤسسات الدولة وحرصت على نقل الأخبار والإنجازات الحكومية على أرض الواقع، بالإضافة لمواكبة التطور العالمي بالتوسع في نشر الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة حديثة في التواصل المباشر والسريع مع أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب.

وأكد عدد من الإعلاميين خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي محمد غانم مصطفى على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الصورة الحضارية والثقافية لدولة الإمارات منذ نشأتها، وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً، والمساهمة في تحقيق التواصل الفعال بين الجهات الحكومية والجمهور، مؤكدين أهمية ارتفاع الوعي المجتمعي والتحلي بالأمانة والمصداقية قبل إعادة نقل الأخبار.

دعم

أوضح الدكتور صالح أحمد النعيمي مدير المجلس الوطني للإعلام برأس الخيمة سابقاً أن وكالة أنباء الإمارات مثلت منذ اليوم الأول لتأسيسها مصدراً مهماً للإعلام الإماراتي، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوفير أفضل التقنيات الحديثة لمواكبة آخر المستجدات التي طرأت على وسائل الإعلام العالمية.