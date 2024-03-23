علي الأمين: العدالة الاجتماعية ركيزة المساواة بين أبناء الوطن الواحد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سماحة العلامة السيِّد علي الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين والمرجع الديني في جمهورية لبنان، أنَّ العدالة الاجتماعية تشكل قاعدةً أساسيةً لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد، مما يجعل هذه القيمة الإنسانية ركيزةً أساسيةً لتحقيق الاستقرار والسِّلم الاجتماعي وازدهار الأمم وتقدمها.

وقال سماحة السيد علي الأمين، في الحلقة الحادية عشرة من برنامج: «قيم إنسانية مع الحكماء»، الذي يبث يوميّاً طوال شهر رمضان عبر منصات مجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، إنَّ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء:58]، موضحاً أنه لا يمكن أن يتساوى المواطنون في مجرد الانتماء إلى الوطن، من دون أن يتساووا في الحقوق والواجبات من خلال توفير فرص متساوية للجميع في الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والتَّعليمية، وضمان حقوقهم في التوزيع العادل للثروة والفرص، وبذلك يتحقَّق مفهوم العدالة الاجتماعية.