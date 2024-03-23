فاطمة بنت مبارك تستقبل عدداً من السفيرات لدى الدولة

أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مساء أمس في قصر البحر، عدداً من السفيرات المعتمدات لدى الدولة. ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك -خلال مأدبة رمضانية أقامتها سموها- بالسفيرات، وتبادلت معهن الأحاديث الودية حول العلاقات الطيبة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهن، إضافة إلى أهم مجالات التعاون القائمة خاصةً في الشؤون المجتمعية والتنموية والأسرة والطفولة، متمنية لهن إقامة طيبة في دولة الإمارات، والعمل على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ودولهن.

من جانبهن، أشادت السفيرات بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التنموية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعمها للقضايا التي تهم المرأة والطفل، مشيرات إلى دور سموها المحوري في النهوض بالمرأة الإماراتية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات. حضر الاستقبال عدد من سمو الشيخات والوزيرات والقيادات النسائية في الدولة.