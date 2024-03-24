الوطني للأرصاد يكشف عن توقعاته لطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات.
#المركز_الوطني_للأرصاد#حالة_البحر #الخليج_العربي #بحر_عمان #طقس_اليوم#NCM #Arabian_Gulf #Oman_Sea pic.twitter.com/RUQ1blM4IA— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 24, 2024
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.
الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س
الخليج العربي:متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً خاصة مع السحب.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.