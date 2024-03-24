الوطني للأرصاد يكشف عن توقعاته لطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س

الخليج العربي:متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً خاصة مع السحب.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.