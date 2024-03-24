بلدية أبوظبي تنظم فعاليات احتفاءً بساعة الأرض

شاركت بلدية مدينة أبوظبي، في الاحتفالات بساعة الأرض، وأطفأت أضواء مبناها الرئيسي وبعض المباني والمرافق التابعة لها تزامناً مع ساعة الأرض.

ونظمت البلدية، بهذه المناسبة، أنشطة توعوية لموظفيها بشأن التغير المناخي، واتباع خطوات صحيحة لضمان استمرارية الطاقة المستدامة في أماكن العمل، وإطفاء الأضواء غير الضرورية لترشيد استهلاك الكهرباء، وأهمية ذلك في الحفاظ على البيئة، وتحقيق معايير استدامة الموارد والطاقة.

كما نظمت البلدية من خلال مركز بلدية مصفح، وبالتعاون مع مستشفى "لايف كير"، العديد من الأنشطة لتوعية أفراد المجتمع ضمن النطاق الجغرافي للمركز بأهمية المحافظة على كوكب الأرض، كما تم إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من 8:30 إلى 9:30 مساءً أمام مركز بلدية مصفح وفي مدينة اللولو العمالية، وذلك لتثقيف المجتمع بأهمية المحافظة على الطاقة والأثر الإيجابي لذلك على استدامة الموارد وتغير المناخ.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التزام بلدية مدينة أبوظبي بمعايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية صون مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث، من أجل ترسيخ بيئة مستدامة.