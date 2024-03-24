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"الهلال" توزع 800 سلة غذائية في إقليم بلوشستان الباكستاني

الهلال الأحمر الإماراتي
24 مارس 2024 12:29

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامجها الرمضانية في باكستان، وتقديم الدعم الإنساني المستمر للمعوزين والمحتاجين في العديد من المناطق في هذا البلد، وذلك لمساعدتهم على توفير احتياجات أسرهم خلال الشهر الفضيل.

 

ونفذ مكتب الهيئة في باكستان مشروع توزيع 800 سلة غذائية في إقليم بلوشستان، شملت مناطق "بسني" و"جوادر" و"بنجغور"، وذلك بغرض التخفيف عن الأسر غير القادرة في هذه المناطق، وفي إطار مسيرة الخير والعطاء التي تنتهجها دولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومساعي الهيئة للتوسع في تنفيذ مشاريعها الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد أطلقت قبيل بداية شهر رمضان المبارك، حملتها الرمضانية الموسمية تحت شعار "رمضان عطاء مستمر"، التي يستفيد منها نحو 1.8 مليون شخص في دولة الإمارات، وفي 44 دولة حول العالم.

 

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وتتضمَّن برامج الهيئة إفطار الصائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، والمير الرمضاني، وكسر الصيام، وتبلغ تكلفتها المبدئية نحو 37 مليونا و606 آلاف و500 درهم؛ إذ عزَّزت الهيئة برامجها الرمضانية هذا العام للحدِّ من تداعيات الأوضاع الإنسانية السائدة في العديد من الدول.

 

 

 

 

 
 
 

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
بلوشستان
باكستان
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