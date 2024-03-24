تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

أصدرت شرطة أبوظبي، تنبيهاً للسائقين، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

وقالت شرطة أبوظبي في حسابها الرسمي بمنصة إكس:"شرطة أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة و عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق."